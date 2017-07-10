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Талалаев извинился перед Будогосским за критику арбитра Турбина

Матч: ОренбургОренбург2 : 1ТамбовТамбов
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события, Талалаев Андрей
Сегодня, 21:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал о встрече с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Наставник извинился за критику арбитра Евгения Турбина после матча первого тура ФНЛ «Оренбург» - «Тамбов».

"Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы. Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с «Оренбургом», - сказал Талалаев.

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