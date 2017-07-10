Талалаев извинился перед Будогосским за критику арбитра Турбина

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал о встрече с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Наставник извинился за критику арбитра Евгения Турбина после матча первого тура ФНЛ «Оренбург» - «Тамбов».

"Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы. Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с «Оренбургом», - сказал Талалаев.