30
Талалаев извинился перед Будогосским за критику арбитра Турбина
Сегодня, 21:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал о встрече с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Наставник извинился за критику арбитра Евгения Турбина после матча первого тура ФНЛ «Оренбург» - «Тамбов».
"Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы. Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с «Оренбургом», - сказал Талалаев.
Другие материалы по теме:
10:52 Фото «Краснодар» представил форму на грядущий сезон 20
Вадим Багров
«Терек» финишировал на пятой позиции, но «Ахмату» Кононова будет сложно прыгнуть выше. «Соккер.ру» собирает сведения о готовности футболистов из Грозного.
Вчера
08 июля 2017
60
Или войдите через