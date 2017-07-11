Рейтинг@Mail.ru

«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сантос, Кайо Родриго
Сегодня, 20:36 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Руководство «Сан-Паулу» ответило отказом на просьбу «Зенита» о приобретении защитника Родриго Кайо в рассрочку. Бразильцы просят за футболиста 18 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти заявлял, что никаких переговоров с «Зенитом» по Кайо на данный момент нет.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:12
ответ пользователю FILL3287 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 21:10
ответ пользователю FILL3287 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 21:01
ответ пользователю Alistar10 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:59
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:59
ответ пользователю кот сибиряк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:57
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:55
Показать
Немного троллинга
Сегодня 20:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46
Показать
Немного троллинга
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:37 Директор тульского «Арсенала»: «Есть интерес к Тошичу» 4
18:11 Слухи «Зенит» готов заплатить 60 млн евро за Икарди 106
10:33 Слухи СМИ: «„Бордо“ заплатит „Зениту“ 3 млн евро за Йовановича» 19
Вчера
15:25 Слухи ЦСКА готов увеличить своё предложение «Коринтиансу» по Аране 38
15:13 Слухи В «Зените» ищут для Дзюбы новый клуб 277
09 июля 2017
19:32 Темури Кецбая об интересе к Кержакову: «Сейчас я ничего не могу сказать» 8
13:07 Слухи «Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету 62
08 июля 2017
21:49 Федун: «Трансферная стоимость Промеса? Он бесценен» 57
18:18 Сарсания: «Не могу подтвердить покупку Кайо, но переговоры ведем» 32
17:51 СМИ: «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро 87
все материалы по этой теме
Турниры