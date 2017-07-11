«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку

Руководство «Сан-Паулу» ответило отказом на просьбу «Зенита» о приобретении защитника Родриго Кайо в рассрочку. Бразильцы просят за футболиста 18 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти заявлял, что никаких переговоров с «Зенитом» по Кайо на данный момент нет.