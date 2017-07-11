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«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку
Сегодня, 20:36 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство «Сан-Паулу» ответило отказом на просьбу «Зенита» о приобретении защитника Родриго Кайо в рассрочку. Бразильцы просят за футболиста 18 миллионов евро.
Ранее спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти заявлял, что никаких переговоров с «Зенитом» по Кайо на данный момент нет.
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Или войдите через
По 100 евро в год......к 182017 году были бы обеспеченные люди......)))
Привет передавай луче АЕКу!
ахахха
PS: Федунойл покупок не делает вот и беснуются хрюши.
Бедненькие,
смешно за них!