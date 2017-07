Третью форму «Арсенала» представил Алексис Санчес

«Арсенал» показал третий комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в черном цвете со вставками розового.

Отметим, что на фотографиях красуется чилийский нападающий Алексис Санчес, чье будущее в лондонском клубе по-прежнему остается неясным.

Presenting our new @pumafootball third kit for 2017/18.

Get yours here 👉 https://t.co/6GJKSvMYYT pic.twitter.com/vA3q7Kk5hq

— Arsenal FC (@Arsenal) 12 июля 2017 г.