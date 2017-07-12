Третью форму «Арсенала» представил Алексис Санчес

«Арсенал» показал третий комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в черном цвете со вставками розового.

Отметим, что на фотографиях красуется чилийский нападающий Алексис Санчес, чье будущее в лондонском клубе по-прежнему остается неясным.