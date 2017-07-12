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Третью форму «Арсенала» представил Алексис Санчес

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 10:41 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Фото: ФК "Арсенал" | Редакция: Роман Мельник

«Арсенал» показал третий комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в черном цвете со вставками розового.

Отметим, что на фотографиях красуется чилийский нападающий Алексис Санчес, чье будущее в лондонском клубе по-прежнему остается неясным.

 

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