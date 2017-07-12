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Третью форму «Арсенала» представил Алексис Санчес
Сегодня, 10:41 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Фото: ФК "Арсенал" | Редакция: Роман Мельник
«Арсенал» показал третий комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в черном цвете со вставками розового.
Отметим, что на фотографиях красуется чилийский нападающий Алексис Санчес, чье будущее в лондонском клубе по-прежнему остается неясным.
Presenting our new @pumafootball third kit for 2017/18.
Get yours here 👉 https://t.co/6GJKSvMYYT pic.twitter.com/vA3q7Kk5hq
— Arsenal FC (@Arsenal) 12 июля 2017 г.
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