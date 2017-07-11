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«Милан» разгромил «Лугано» в товарищеском матче
Сегодня, 22:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Милан» в своем первом матче обновленным составом разгромил швейцарский «Лугано». Итальянская команда провела два тайма разными составами, свои 45 минут игрового времени получили новички Матео Мусаччио, Хакан Чалханоглу, Рикардо Родригес, Франк Кесси и Фабио Борини.
«Милан» - «Лугано» - 4:0 (1:0)
Голы: Кутроне 2, Крочата 63, Соса 83, Гомес 90.
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