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«Милан» разгромил «Лугано» в товарищеском матче

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Милан, Лугано
Сегодня, 22:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Милан» в своем первом матче обновленным составом разгромил швейцарский «Лугано». Итальянская команда провела два тайма разными составами, свои 45 минут игрового времени получили новички Матео Мусаччио, Хакан Чалханоглу, Рикардо Родригес, Франк Кесси и Фабио Борини.

«Милан» - «Лугано» - 4:0 (1:0)
Голы: Кутроне 2, Крочата 63, Соса 83, Гомес 90.

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