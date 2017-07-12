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Игроки «Саутгемптона» не смогли произнести по буквам фамилию Шварценеггера

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Саутгемптон
Сегодня, 09:12 | Источник: Твиттер ФК "Саутгемптон" | Редакция: Роман Мельник

«Саутгемптон» решил провести эксперимент над своими игроками, находящимися на сборе в Австрии. Футболистов попросили по буквам произнести фамилию знаменитого актера Арнольда Шварценеггера.

В итоге ни один «святой» не смог по памяти воспроизвести фамилию австрийского актера и культуриста.

Ранее болельщики «Ромы» пытались произнести фамилию Щесны.

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