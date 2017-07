Игроки «Саутгемптона» не смогли произнести по буквам фамилию Шварценеггера

«Саутгемптон» решил провести эксперимент над своими игроками, находящимися на сборе в Австрии. Футболистов попросили по буквам произнести фамилию знаменитого актера Арнольда Шварценеггера.

В итоге ни один «святой» не смог по памяти воспроизвести фамилию австрийского актера и культуриста.

Ранее болельщики «Ромы» пытались произнести фамилию Щесны.

They're in Austria, but can anyone in the #SaintsFC squad spell the name of one of the country's most famous faces? 😂 pic.twitter.com/RgCSlkNh5x

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 11 июля 2017 г.