30
Игроки «Саутгемптона» не смогли произнести по буквам фамилию Шварценеггера
Сегодня, 09:12 | Источник: Твиттер ФК "Саутгемптон" | Редакция: Роман Мельник
«Саутгемптон» решил провести эксперимент над своими игроками, находящимися на сборе в Австрии. Футболистов попросили по буквам произнести фамилию знаменитого актера Арнольда Шварценеггера.
В итоге ни один «святой» не смог по памяти воспроизвести фамилию австрийского актера и культуриста.
Ранее болельщики «Ромы» пытались произнести фамилию Щесны.
They're in Austria, but can anyone in the #SaintsFC squad spell the name of one of the country's most famous faces? 😂 pic.twitter.com/RgCSlkNh5x
— Southampton FC (@SouthamptonFC) 11 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
19:24 Фото «Наполи» представил основной комплект формы 7
60
Или войдите через