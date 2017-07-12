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Хамес Родригес: «Я провел три замечательных года в „Реале“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 00:05 | Источник: Твиттер Хамеса Родригеса | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, который накануне перешел в «Баварию», поблагодарил болельщиков и попрощался с мадридским клубом.

«Дорогие мадридисты. Я провел три замечательных года в „Реале“. Я с гордостью носил форму этого клуба. Я сохраню в своем сердце любовь к клубу. Успехов», - написал Хамес на своей странице в Твиттере.

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