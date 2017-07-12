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Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: события, Карабах 5:0 Самтредиа, Хибернианс 0:3 Ред Булл Зальцбург, Риека 2:0 Нью-Сейнтс, Партизан 2:0 Будучность
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Состоялись четыре матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Карабах» (Азербайджан) — «Самтредиа» (Грузия) 5:0
Голы: Измаилов 10 (с пенальти), Ндиову 37, 45+1 (с пенальти), Геррье 83, Михель 90+2.

«Хибернианс» (Мальта) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)  0:3
Голы: Бериша 32 (с пенальти), Хван Хи Чхан 35, Минамино 54.

«Риека» (Хорватия) — «Нью-Сэйнтс» (Уэльс)  2:0
Голы: Мишич 4, Матей 68.

«Партизан» (Сербия) — «Будучность» (Черногория)  2:0
Голы: Джурджевич 53 (с пенальти), Леонардо 63.

12 матчей состоятся сегодня, а «Селтик» и «Линфилд» сыграют 14 июля.

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