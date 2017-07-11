Дуглас Коста подтвердил, что переходит в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа поприветствовал Дугласа Косту, который в самое ближайшее время тоже должен стать футболистом «бьянконери».

«Добро пожаловать в Турин, Дуглас», — написал Бенатиа в своем «твиттере».

«Спасибо, брат», — ответил Коста.

По слухам, аренда игрока будет рассчитана на 2 года, а затем «Юве» заплатит мюнхенцам 40 млн евро за выкуп контракта футболиста. При этом в договоре будет присутствовать опция обязательного выкупа, которая активируется после выполнения определенных критериев. Затем бразилец подпишет соглашение до 2021 года.