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Врачи с осторожным оптимизмом оценивают состояние Нури, перенесшего сердечный приступ

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2017/2018, Заграница: события, Аякс, Нури Абдельхак
Вчера, 23:35 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны новые подробности о состоянии полузащитника «Аякса» Абдельхакa Нури, который несколько дней назад перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером».

Игрок сразу был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. Сегодня «Аякс» выступил с очередным заявлением касательно состояния футболиста.

«Футболист по-прежнему находится в реанимации в больнице Инсбрука. Его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.

Обследование не выявило каких-либо аномалий, поэтому врачи оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. В то же время результаты тестов не дают никаких гарантий на хорошее восстановление.

В ближайшие сутки доктора планируют вывести Нури из комы, чтобы лучше исследовать состояние его мозга», — сообщает пресс-служба «Аякса».

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