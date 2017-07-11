Врачи с осторожным оптимизмом оценивают состояние Нури, перенесшего сердечный приступ
Стали известны новые подробности о состоянии полузащитника «Аякса» Абдельхакa Нури, который несколько дней назад перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером».
Игрок сразу был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. Сегодня «Аякс» выступил с очередным заявлением касательно состояния футболиста.
«Футболист по-прежнему находится в реанимации в больнице Инсбрука. Его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.
Обследование не выявило каких-либо аномалий, поэтому врачи оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. В то же время результаты тестов не дают никаких гарантий на хорошее восстановление.
В ближайшие сутки доктора планируют вывести Нури из комы, чтобы лучше исследовать состояние его мозга», — сообщает пресс-служба «Аякса».
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