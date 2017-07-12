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«Зенит» готов заплатить за защитника «Порту» Рейеса 7 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Порту, Рейес Диего
Сегодня, 17:33 | Источник: dn.pt | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Порту» Диего Рейес близок к переходу в «Зенит». Питерцы готовы заплатить за футболиста требуемые 7 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время представители «Зенита» обсудят условия личного контракта с агентом футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» ведет борьбу за защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

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