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Модест будет зарабатывать в Китае 10 млн евро в год
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Кельн, Тяньцзинь Ц, Модесте Энтони
Сегодня, 17:13 | Источник: Kicker.de | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Кельна» Антони Модест близок к переходу в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы заплатят за трансфер футболиста около 36 миллионов евро. Зарплата Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзяне» будет составлять около 10 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что трансфер Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» находится на грани срыва.
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