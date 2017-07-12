«Тоттенхэм» не планирует продавать Дайера

Руководство «Тоттенхэма» сообщило, что они не планируют в это трансферное окно расставаться с полузащитником Эриком Дайером. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщилось о том, что в услугах Дайера заинтересован «Манчестер Юнайтед».