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«Тоттенхэм» не планирует продавать Дайера
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Дайер Эрик
Сегодня, 20:00 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство «Тоттенхэма» сообщило, что они не планируют в это трансферное окно расставаться с полузащитником Эриком Дайером. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2021 года.
Ранее сообщилось о том, что в услугах Дайера заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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