«Вест Хэм» предложил 20 млн фунтов за Арнаутовича

Нападающий «Сток Сити» Марко Арнаутович входит в сферу интересов «Вест Хэма». Лондонский клуб уже предлагал за 28-летнего форварда 15 млн фунтов, но «гончары» отказались. Теперь же «Вест Хэм» предпринял новую попытку и предложил 20 млн фунтов. О реакции «Стока» пока не сообщается.

Арнаутович в прошлом сезоне АПЛ забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 32 поединках. Его контракт рассчитан до 2020 года.