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«Вест Хэм» предложил 20 млн фунтов за Арнаутовича

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Сток Сити, Арнаутович Марко
Сегодня, 18:34 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сток Сити» Марко Арнаутович входит в сферу интересов «Вест Хэма». Лондонский клуб уже предлагал за 28-летнего форварда 15 млн фунтов, но «гончары» отказались. Теперь же «Вест Хэм» предпринял новую попытку и предложил 20 млн фунтов. О реакции «Стока» пока не сообщается.

Арнаутович в прошлом сезоне АПЛ забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 32 поединках. Его контракт рассчитан до 2020 года.

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