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Бердыев: «Хотелось бы, чтобы болельщики „Ростова“ с пониманием отнеслись к моему уходу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Рубин, Ростов, Бердыев Курбан
Сегодня, 21:24 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня «Рубин» провел открытую тренировку в Казани. После занятия главный тренер команды Курбан Бердыев пообщался с прессой.

«На сборах была задача ознакомиться с составом команды. Насколько каждый соответствует определенному уровню и соответствует ли. Но, в целом, есть удовлетворение от каждого игрока. Безусловно, есть проблемные игроки, но это наше внутренне дело. Что касается отношения ребят, то я им доволен. Видно, что ментально перестраиваются, а это очень сложно. Есть удовлетворение от выполненного объема работ. В принципе, все, что было запланировано, выполнено. С божьей помощью начнем чемпионат.

Мы вернулись домой. Для нас это самое важное. Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам „Ростова“, чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались. Я прекрасно понимаю, что от нас ждут болельщики здесь, и единственное, что я могу гарантировать – равнодушных на поле не будет.

Состав? Сейчас есть удовлетворение от того, что все на месте. К сожалению, есть травмированные, но это обычное дело. Буквально в течение двух-трех недель начнутся переговоры с игроками об их дальнейшей судьбе, поэтому, что будет дальше, сложно предвидеть».

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