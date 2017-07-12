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Манчини: «Я бы убрал лимит на легионеров»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Зенит, Манчини Роберто
Сегодня, 20:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал свою позицию относительно лимита на легионеров в РФПЛ, который на данный момент действует по схеме «6+5», что предполагает одновременное появление на поле не более шести иностранных футболистов. С сезона-2018/19 схема будет изменена.

«Мне кажется, ограничения на легионеров во всех лигах должны стать одинаковыми. Ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии, ни в Италии нет такого лимита, как в России. И это лучшие чемпионаты в Европе и мире, там могут покупать любых игроков высочайшего уровня. Подобное могло бы помочь прогрессировать российскому футболу, и, скажем, турецкому, в котором работал – там тоже есть ограничения. Но ведь местные ребята становятся лучше, если работают и выходят на поле вместе со звездами. Сильные исполнители и лиги, где выступают, делают сильнее. Кто, если не они?

В общем, лимит убрал бы. Так в свое время поступили в Серии А, и именно после этого она стала прибавлять: начали вкладываться деньги, приходить классные иностранцы. В итоге чемпионат уже долгие годы входит в европейские топ-турниры».

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