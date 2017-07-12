Манчини: «Я бы убрал лимит на легионеров»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал свою позицию относительно лимита на легионеров в РФПЛ, который на данный момент действует по схеме «6+5», что предполагает одновременное появление на поле не более шести иностранных футболистов. С сезона-2018/19 схема будет изменена.
«Мне кажется, ограничения на легионеров во всех лигах должны стать одинаковыми. Ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии, ни в Италии нет такого лимита, как в России. И это лучшие чемпионаты в Европе и мире, там могут покупать любых игроков высочайшего уровня. Подобное могло бы помочь прогрессировать российскому футболу, и, скажем, турецкому, в котором работал – там тоже есть ограничения. Но ведь местные ребята становятся лучше, если работают и выходят на поле вместе со звездами. Сильные исполнители и лиги, где выступают, делают сильнее. Кто, если не они?
В общем, лимит убрал бы. Так в свое время поступили в Серии А, и именно после этого она стала прибавлять: начали вкладываться деньги, приходить классные иностранцы. В итоге чемпионат уже долгие годы входит в европейские топ-турниры».
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Надо отменять лимит!
Надо отменять лимит!
Какая там популярность, вытираться бы из флагами не начали бы. Хотя, не удивлюсь.
Вам бы только - как-то навредить России.
И так много, своих на пальцах пересчитать можно
А щас чего то начал быть против. Когда лошадки постарели. Лицемерие и вранье от вас сплошное.
а руководству нужен результат прямо здесь и сейчас
а) престиж РПЛ в сравнении с европейскими топ-чемпами никакой;
б) уровень жизни в РФ за пределами городов-миллионников в сравнении с европейскими топ-странами никакой.
Тем не менее, то, что сюда никто не поедет играть потому что круто, никак не оправдывает систему государственного дотирования деревянных буратин с местным паспортом.
Магчини поет о том. что в европейских чемпионатах отсутствует лимит, но молчит о том, что там научились готовить свою классную молодежь, а в России это пущено на самотек по вине тех, кто имеет неограниченные возможности для покупки готоаых звезд, а не готовить своих. Флагманом в этом и является питерский Зенит,да еще и с халявщиком от футбола Манчини.
Если Газпром купил бы звезд для Геннадия Орлова, он со своей любовью к питерскому клубу показал бы результ не хуже заезжего гастролера.