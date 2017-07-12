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Тарханов: «Считаю, что Смолову не стоит переходить в „Зенит“ или „Спартак“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Краснодар, Спартак М, Зенит, Тарханов Александр , Смолов Федор
Сегодня, 02:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру его бывшему подопечному Фёдору Смолову, выступающему за «Краснодар»:

«Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из „Краснодара“. У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать какие-то решения. Есть контракт, и там всё прописано, его пожелания и прочее. Нужно смотреть, нужен Смолов команде или нет. Думаю, „Краснодару“ он очень нужен.

Я считаю, менять шило на мыло нельзя. Если уж уходить, то в такой клуб, который выступает в Лиге чемпионов, с которым можно чего-то добиться. Если говорить о Европе, нужно идти в сильную команду. „Краснодар“ – это очень хороший клуб. И стадион, и база, и финансы, всё есть. Я думаю, он по всем условиям находится не ниже „Спартака“ и „Зенита“. У того же „Зенита“ нет такой базы, как у „Краснодара“.

В какой команде Фёдору было бы легче себя проявить? Нам бы он точно пригодился (смеётся). Но мы финансово не потянем. Адекватна ли цена за Смолова в размере € 30 млн? Если мы в мире видим футболистов за сто с лишним миллионов, то, думаю, тридцать – это нормальная сумма для Смолова».

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что, если бы Смолов выбирал между петербургским клубом и дортмундской «Боруссией», ему стоило бы остановиться на варианте с сине-бело-голубыми.

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