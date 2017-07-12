Манчини: «Понятия не имею, что случилось с Маноласом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что клуб больше всего нуждается в усилении оборонительной линии, а также прокомментировал срыв трансфера защитника «Ромы» Костаса Маноласа:

«По тренировкам и контрольным матчам выделяем слабые позиции, затем вместе с Оресте Чинквини (Прим. - заместитель спортивного директора „Зенита“) тщательно изучаем, кто их может закрыть. Кандидатов рассматриваем из самых разных чемпионатов. Потом я определяю лучшего и выношу на рассмотрение руководства „Зенита“.

Позиция центрального защитника – самая „горящая“? Да, это точно, тут мы действительно нуждаемся в усилении. Но не могу сказать, что тут всё „горит“ и есть жуткая спешка: всё стараемся делать размерено, шаг за шагом. Трансферное окно не закрыто и ещё есть время, чтобы подобрать оптимального исполнителя. Родриго Кайо находится в группе из четырёх-пяти претендентов на переход, из них и выбираем. Так что Кайю – лишь один из тех, на кого обратили пристальное внимание.

Манолас – отличный футболист. Вначале планировали выкупить у „Ромы“ его и Паредеса. И до какого-то момента всё шло хорошо, и аргентинца в итоге приобрели. Но что случилось с Маноласом, почему всё сорвалось в последний момент, понятия не имею. Хотя мы все уже верили, что этот игрок – наш. Жаль, что так получилось, конечно. Но по большому счёту ничего страшного не произошло».