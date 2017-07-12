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«Гуанчжоу» отказался продавать Паулиньо «Барселоне» за 27 млн евро
Сегодня, 19:55 | Источник: Sport.es | Редакция: Максим Коджеспиров
«Гуанчжоу Эвергранд» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу бразильского полузащитника Паулиньо. Последнее предложение каталонского клуба - 27 миллионов евро. Китайский клуб хочет выручить с продажи футболиста не меньше 40 миллионов евро.
Ранее сам игрок выразил заинтересованность в переходе в «Барселону».
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