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«Спартак» претендует на капитана сборной Камеруна Муканджо

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лорьян, Муканджо Бенджамин
Сегодня, 14:49 | Источник: le10sport.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Лорьяна» Бенджамин Муканджо попал в сферу трансферных интересов «Спартака», сообщают во Франции.

По слухам, «красно-белые» уже обсуждают с «оранжево-черными» возможный переход 28-летнего капитана сборной Камеруна.

«Лорьян» по итогам минувшего сезона потерял место в элитном дивизионе французского футбола, вылетев в Лигу 2, потому не исключено, что сам игрок будет заинтересован в переходе в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, зимой интерес к Муканджо проявлял «Локомотив».

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