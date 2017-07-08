«Спартак» претендует на капитана сборной Камеруна Муканджо

Нападающий «Лорьяна» Бенджамин Муканджо попал в сферу трансферных интересов «Спартака», сообщают во Франции.

По слухам, «красно-белые» уже обсуждают с «оранжево-черными» возможный переход 28-летнего капитана сборной Камеруна.

«Лорьян» по итогам минувшего сезона потерял место в элитном дивизионе французского футбола, вылетев в Лигу 2, потому не исключено, что сам игрок будет заинтересован в переходе в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, зимой интерес к Муканджо проявлял «Локомотив».