«Боруссия» постарается купить Жиру в случае ухода Обамеянга

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг обрел востребованность среди различных клубов мира. Согласно слухам, попыток заполучить габонца не оставляют «Милан» и «Челси», а также китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Если немецкий клуб все-таки расстанется с футболистом, «шмели» могут приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, сообщают в Англии.

Ранее и сам французский игрок не исключил, что может покинуть лондонский коллектив.