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«Боруссия» постарается купить Жиру в случае ухода Обамеянга
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Арсенал, Обамеянг Пьер-Эмерик, Жиру Оливье
Сегодня, 08:25 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг обрел востребованность среди различных клубов мира. Согласно слухам, попыток заполучить габонца не оставляют «Милан» и «Челси», а также китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Если немецкий клуб все-таки расстанется с футболистом, «шмели» могут приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, сообщают в Англии.
Ранее и сам французский игрок не исключил, что может покинуть лондонский коллектив.
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