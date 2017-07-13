«Ювентус» оценил Бонуччи в 50 миллионов евро

Утренние заголовки итальянских газет рассказали поклонникам футбола об ориентировочной стоимости защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Сообщается, что «бьянконери» оценили своего футболиста в 50 миллионов евро.

Вчера появилась информация о том, что 30-летний игрок находится в шаге от перехода в «Милан». «Россонери» предложат Бонуччи оклад в 7 миллионов евро. В обратном направлении могут отправиться Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.