Сидибе продлил контракт с «Монако»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе продлил контракт с клубом. Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2022 года. Сидибе перешел в «Монако» в 2016 году из «Лилля». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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