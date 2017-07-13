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Сидибе продлил контракт с «Монако»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Контракты, Монако, Сидибе Джибриль
Сегодня, 18:40 | Источник: Твиттер ФК "Монако" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе продлил контракт с клубом. Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2022 года. Сидибе перешел в «Монако» в 2016 году из «Лилля». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее монегаски продлили защитника Камила Глика.

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