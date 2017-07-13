«Динамо» расторгло контракт с Дьяковым

Пресс-служба «Динамо» отрапортовала о расторжении контракта с защитником Виталием Дьяковым. Договор прекращен по согласию сторон.

28-летний центрбек выступал за «бело-голубых» с лета 2015 года и провел за клуб 23 официальных матча, забив 3 гола. Летом прошлого года футболист был арендован «Томью».

«ФК „Динамо“ желает Дьякову успехов в дальнейшей карьере», — гласит сообщение пресс-службы москвичей.