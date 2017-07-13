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«Динамо» расторгло контракт с Дьяковым
Сегодня, 18:19 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Пресс-служба «Динамо» отрапортовала о расторжении контракта с защитником Виталием Дьяковым. Договор прекращен по согласию сторон.
28-летний центрбек выступал за «бело-голубых» с лета 2015 года и провел за клуб 23 официальных матча, забив 3 гола. Летом прошлого года футболист был арендован «Томью».
«ФК „Динамо“ желает Дьякову успехов в дальнейшей карьере», — гласит сообщение пресс-службы москвичей.
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Ростов уже тогда играл по схеме с 5-ю защитниками, а это всегда сложности с адаптацией к новым требованиям в новом клубе.
Одним словом: Дьяков, Новосельцев, Гранат, Бухаров - идеальные кандидаты для Бердыева, но не для других клубов.