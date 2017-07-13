Джорджевич расторг контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич расторг контракт с клубом, сообщают СМИ.

Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года, играл в аренде в «Твенте», «Сампдории» и «Понферрадине». В прошлом году по настоянию тогдашнего тренера «сине-бело-голубых» Мирчи Луческу продлил контракт с клубом до 2020 года, однако после прихода на тренерский мостик Роберто Манчини Лука понял, что шансов получить игровую практику у него мало и решил уехать из России. Наиболее вероятным претендентом на черногорца считается «Селтик».