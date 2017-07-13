Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом» до 2022 года

Форвард Седрик Бакамбу продолжит представлять цвета «Вильярреала» до 2022 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

С 2015 года 26-летний конголезец провел 60 матчей в Ла Лиге и забил 32 гола во всех турнирах за «желтую субмарину».

Ранее стало известно, что «Вильярреал» отказался продавать Бакамбу за 25 млн евро.