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Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом» до 2022 года

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Вильярреал, Бакамбу Седрик
Сегодня, 13:47 | Источник: ФК "Вильярреал" | Редакция: Роман Мельник

Форвард Седрик Бакамбу продолжит представлять цвета «Вильярреала» до 2022 года, сообщает официальный сайт испанского клуба. 

С 2015 года 26-летний конголезец провел 60 матчей в Ла Лиге и забил 32 гола во всех турнирах за «желтую субмарину».

Ранее стало известно, что «Вильярреал» отказался продавать Бакамбу за 25 млн евро.

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