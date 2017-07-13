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Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом» до 2022 года
Сегодня, 13:47 | Источник: ФК "Вильярреал" | Редакция: Роман Мельник
Форвард Седрик Бакамбу продолжит представлять цвета «Вильярреала» до 2022 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.
С 2015 года 26-летний конголезец провел 60 матчей в Ла Лиге и забил 32 гола во всех турнирах за «желтую субмарину».
Ранее стало известно, что «Вильярреал» отказался продавать Бакамбу за 25 млн евро.
#CVFNews | ¡Larga vida al leopardo groguet 🐆💛! ¡Cédric amplía su vínculo con el Submarino! #BakaGoal2022 https://t.co/2ucT58PexQ
— Villarreal CF (@VillarrealCF) 13 июля 2017 г.
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