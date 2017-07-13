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«Монако» продлил контракт с Гликом

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Контракты, Монако, Глик Камил
Сегодня, 14:10 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Роман Мельник

Чемпион Франции «Монако» продлил контракт с одним из ключевых своих игроков — защитником Камилом Гликом. Прежнее соглашение 29-летнего футболиста истекало в 2021 году, теперь он останется в клубе еще на один год.

За монегасков Глик провел 53 матча, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее «Монако» подписал голкипера «Осасуны» Льоренте.

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