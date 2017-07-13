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«Монако» продлил контракт с Гликом
Сегодня, 14:10 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Роман Мельник
Чемпион Франции «Монако» продлил контракт с одним из ключевых своих игроков — защитником Камилом Гликом. Прежнее соглашение 29-летнего футболиста истекало в 2021 году, теперь он останется в клубе еще на один год.
За монегасков Глик провел 53 матча, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее «Монако» подписал голкипера «Осасуны» Льоренте.
#Glik2021 pic.twitter.com/M6J6DKtNZy
— AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 13 июля 2017 г.
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