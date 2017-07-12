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Сумма отступных в контракте Витоло с «Атлетико» составила 150 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Атлетико М, Лас-Пальмас, Витоло
Сегодня, 21:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Атлетико» прописал клаусулу в размере 150 млн евро в контракте новичка команды Витоло. Данная сумма стала рекордом для «матрасников», поскольку в договорах Антуана Гризманна и Яна Облака отступные равны 100 млн евро.

Витоло первую часть сезона проведет в «Лас-Пальмасе», а затем перейдет в «Атлетико», когда истечет срок действия трансферного бана. При этом клаусула в 150 млн евро распространяется и на период, пока футболист будет играть в составе островитян. «Лас-Пальмас» заплатит порядка 5 млн евро от полной суммы трансфера, которая составила 40 млн.

В минувшем сезоне игрок провел 30 матчей в Примере, забил 6 голов и отметился 8 результативными передачами.

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