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Хавбек «Спартака» Гулиев проведет еще один сезон в «Анжи»
Сегодня, 11:47 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в феврале присоединился к «Анжи» на правах аренды, намереваясь помочь клубу достойно завершить сезон. Сегодня стало известно, что 20-летний футболист проведет в махачкалинском коллективе еще один год.
В течение минувшего чемпионата Гулиев в составе «Анжи» провел 12 матчей.
Гулиев остаётся в #Анжи! https://t.co/FhVcKNEv8v #СемьяАнжи pic.twitter.com/gIVTfB0zlr
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 13 июля 2017 г.
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11 июля 2017
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Партнер Головина, Митрюшкина, Гасилина, Шейдаева, Ходжаниязова, Чернова, Безденежных, Баринова, Мелкадзе...
Должен же еще кто-то кроме Головина заиграть!
Искренне желаю раскрыться парню. Как помню, техничный полузащитник с хорошим ударом.
Партнер Головина, Митрюшкина, Гасилина, Шейдаева, Ходжаниязова, Чернова, Безденежных, Баринова, Мелкадзе...
Должен же еще кто-то кроме Головина заиграть!
Искренне желаю раскрыться парню. Как помню, техничный полузащитник с хорошим ударом.
Когда приходил изначально скептически
относились к его приходу,а по итогу сезона
стал одним из самых заметных футболистов,
удачи и пусть дальше нас радует своей игрой !
Партнер Головина, Митрюшкина, Гасилина, Шейдаева, Ходжаниязова, Чернова, Безденежных, Баринова, Мелкадзе...
Должен же еще кто-то кроме Головина заиграть!
Искренне желаю раскрыться парню. Как помню, техничный полузащитник с хорошим ударом.
БУГАГАГАГА