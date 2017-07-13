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Хавбек «Спартака» Гулиев проведет еще один сезон в «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Анжи, Спартак М, Гулиев Аяз
Сегодня, 11:47 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в феврале присоединился к «Анжи» на правах аренды, намереваясь помочь клубу достойно завершить сезон. Сегодня стало известно, что 20-летний футболист проведет в махачкалинском коллективе еще один год.

В течение минувшего чемпионата Гулиев в составе «Анжи» провел 12 матчей.

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