Хавбек «Спартака» Гулиев проведет еще один сезон в «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в феврале присоединился к «Анжи» на правах аренды, намереваясь помочь клубу достойно завершить сезон. Сегодня стало известно, что 20-летний футболист проведет в махачкалинском коллективе еще один год.

В течение минувшего чемпионата Гулиев в составе «Анжи» провел 12 матчей.