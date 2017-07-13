«Борнмут» продлил контракт с Артером

«Борнмут» продлил контракт со своим хавбеком Гарри Артером. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года.

Артер выступает за «вишенок» с 2010 года. За это время он провел 239 поединков и забил 28 голов.

Чуть ранее договор с «Борнмутом» пролонгировал и хавбек Дэн Гослинг.