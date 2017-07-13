30
«Борнмут» продлил контракт с Артером
Сегодня, 21:17 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Борнмут» продлил контракт со своим хавбеком Гарри Артером. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года.
Артер выступает за «вишенок» с 2010 года. За это время он провел 239 поединков и забил 28 голов.
Чуть ранее договор с «Борнмутом» пролонгировал и хавбек Дэн Гослинг.
Другие материалы по теме:
18:40 Официально Сидибе продлил контракт с «Монако» 3
18:19 Официально «Динамо» расторгло контракт с Дьяковым 18
14:10 Официально Фото «Монако» продлил контракт с Гликом 0
13:47 Официально Фото Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом» до 2022 года 3
11:47 Официально Фото Хавбек «Спартака» Гулиев проведет еще один сезон в «Анжи» 13
00:01 Слухи Джорджевич расторг контракт с «Зенитом» 14
Вчера
19:33 Официально Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года 171
60
Или войдите через