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«Милан» договорился с «Лацио» по трансферу Бильи

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Лацио, Билья Лукас
Сегодня, 22:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

«Милан» близок к подписанию контракта с полузащитником «Лацио» Лукасом Бильей. Стороны практически уладили все вопросы, «Милану» лишь осталось обсудить условия личного контракта с самим футболистом.

Ранее сообщалось, что «Милан» пытается подписать защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

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