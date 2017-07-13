«Милан» договорился с «Лацио» по трансферу Бильи

«Милан» близок к подписанию контракта с полузащитником «Лацио» Лукасом Бильей. Стороны практически уладили все вопросы, «Милану» лишь осталось обсудить условия личного контракта с самим футболистом.

Ранее сообщалось, что «Милан» пытается подписать защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.