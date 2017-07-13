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«Милан» договорился с «Лацио» по трансферу Бильи
Сегодня, 22:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
«Милан» близок к подписанию контракта с полузащитником «Лацио» Лукасом Бильей. Стороны практически уладили все вопросы, «Милану» лишь осталось обсудить условия личного контракта с самим футболистом.
Ранее сообщалось, что «Милан» пытается подписать защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
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