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Мариу Руй перешел в «Наполи»
Сегодня, 20:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, защитник «Ромы» Мариу Руй перешел в «Наполи».
Неаполитанцы арендовали игрока на один сезон с обязательством выкупа. Клуб заплатит 3.75 млн евро за год аренды, а затем доплатит еще 5.5 млн и выкупит футболиста.
Руй перебрался в «Рому» прошлым летом, но провел лишь 10 матчей, так как пропустил очень много времени из-за травмы.
В «Наполи» 26-летний игрок воссоединится с Маурицио Сарри, с которым он работал в период с 2013 по 2015 год в «Эмполи».
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