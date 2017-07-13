Как и ожидалось, защитник «Ромы» Мариу Руй перешел в «Наполи».

Неаполитанцы арендовали игрока на один сезон с обязательством выкупа. Клуб заплатит 3.75 млн евро за год аренды, а затем доплатит еще 5.5 млн и выкупит футболиста.

Руй перебрался в «Рому» прошлым летом, но провел лишь 10 матчей, так как пропустил очень много времени из-за травмы.

В «Наполи» 26-летний игрок воссоединится с Маурицио Сарри, с которым он работал в период с 2013 по 2015 год в «Эмполи».