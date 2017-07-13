«Депортиво» подписал вингера «Астон Виллы» Карлеса Хиля

Пресс-служба «Депортиво» объявила о переходе в команду вингера «Астон Виллы» Карлеса Хиля. Футболист перешел в испанский клуб на правах аренды до конца предстоящего сезона.

Ранее «Депортиво» взял в аренду 18-летнего нападающего «Реала» Федерико Вальверде.