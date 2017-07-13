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«Депортиво» подписал вингера «Астон Виллы» Карлеса Хиля
Сегодня, 20:39 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Пресс-служба «Депортиво» объявила о переходе в команду вингера «Астон Виллы» Карлеса Хиля. Футболист перешел в испанский клуб на правах аренды до конца предстоящего сезона.
Ранее «Депортиво» взял в аренду 18-летнего нападающего «Реала» Федерико Вальверде.
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