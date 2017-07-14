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Бабаев: «ЦСКА старается не повышать цены на билеты»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Бабаев Роман
Сегодня, 00:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб старается не повышать цены на посещение домашних поединков «армейцев». В то же время снизить стоимость билетов, по словам Бабаева, невозможно.

«В совершенных условиях снизить стоимость на билеты невозможно. Стараемся их держать на уровне, не повышать. К сожалению, стоимость на футболистов тоже не падает.

Вы знаете, что у нас есть скидки для определенной категории граждан, есть возможность бесплатного посещения. Но для этого нужно официальное обращение. Делать это в единичном случае сложно - бывали перепродажи».

О стоимости клубных абонементов и атрибутики «Соккер.ру» рассказывал здесь.

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