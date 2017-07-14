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Ловчев советует Смолову остаться в «Краснодаре»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Краснодар, Смолов Федор, Ловчев Евгений
Сегодня, 00:03 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову не стоит никуда переходить.

«Вокруг Смолова много слухов: то им „Зенит“ интересуется, то „Спартак“, то Европа. Но в этой ситуации, считаю, от добра добра не ищут. Мало кто может прийти в любой клуб и сходу там заиграть. В „Краснодаре“ Смолов заметная фигура, ему доверяют, в каком бы состоянии он не находился. Но Кубок Конфедераций, где форвард выглядел неубедительно, показал, что не в любой команде он дает результат.

И в „Зените“, и в „Спартаке“ сейчас хватает хороших нападающих. И что будет, если в какой-то момент тренер перестанет верить в него? Черчесов, например, в интервью рассказывал, что в „Динамо“ Смолов на тренировках был очень хорош, но когда выходил вместе с Ворониным, Кураньи, еще амбициозным Кокориным, то терялся. Та конкуренция психологически его ломала.

И насчет Европы. Последние примеры Мусы, Думбия, Ниасса, которые, уехав из России, где считались топ-игрокам, потерялись в своих клубах. И Смолова, если честно, в Европе пока не вижу. Не знаю, где в итоге он окажется в новом сезоне, но наблюдать за этим будем особенно интересно».

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