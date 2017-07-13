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Прядкин пожелал ЦСКА удачи в Лиге чемпионов
Сегодня, 20:33 | Источник: youtube.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сегодня, 13 июля, встретился с болельщиками ЦСКА и пожелал команде удачи в новом сезоне.
«Поражает стабильность ЦСКА. За те 10 лет, что я руковожу РФПЛ, ЦСКА ни разу не оставался без еврокубков. Пожелаю команде удачи в Лиге чемпионов», — сказал Прядкин.
Ранее Прядкин сообщил о том, что многие российские клубы выступают за внедрение видеоповторов.
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А видеоповторы нужно внедрять. ИМХО.