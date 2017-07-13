Рейтинг@Mail.ru

Прядкин пожелал ЦСКА удачи в Лиге чемпионов

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Прядкин Сергей
Сегодня, 20:33 | Источник: youtube.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сегодня, 13 июля, встретился с болельщиками ЦСКА и пожелал команде удачи в новом сезоне.

«Поражает стабильность ЦСКА. За те 10 лет, что я руковожу РФПЛ, ЦСКА ни разу не оставался без еврокубков. Пожелаю команде удачи в Лиге чемпионов», — сказал Прядкин.

Ранее Прядкин сообщил о том, что многие российские клубы выступают за внедрение видеоповторов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:37
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:57 Канчельскис: «„Зенит“, приглашая Манчини, опять наступает на те же грабли» 33
17:12 Орлов: «Кержаков мог еще спокойно играть, но не в „Зените“» 31
17:00 Мутко поблагодарил Кержакова за спортивную карьеру 8
16:56 Булыкин: «Кержаков находится в отличной форме. Он еще мог поиграть в футбол» 4
16:38 Кучук выступил с обращением к болельщикам «Ростова» 20
16:34 «Зенит» не желает терять Джорджевича и отдаст его в аренду 8
16:27 Егор Титов — о лимите: «Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!» 13
16:19 Мостовой: «„Локомотиву“ по силам выиграть Суперкубок» 25
15:57 Терехин: «Погребняк не хочет терять в зарплате, вот и не уходит из „Динамо“» 35
14:00 «Ахмат»: «У Роналдиньо в Грозном будет очень насыщенная программа» 18
все материалы по этой теме
Турниры