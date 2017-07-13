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Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых футболистов, нашим усилением станут болельщики»
Сегодня, 19:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии старта нового сезона РФПЛ отметил, что клуб будет полагаться на своих болельщиков, если «красно-синим» не удастся усилить состав новыми игроками.
«Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьётся успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением».
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Удачи ЦСКА!
Удачи ЦСКА!
Старый багаж все таки старый.
одна из команд пыталась Гулливером усилиться, так только хуже получилось!
Теперь не знаю кому верить.То ли этому болеле, то ли Бабаеву.