Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых футболистов, нашим усилением станут болельщики»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии старта нового сезона РФПЛ отметил, что клуб будет полагаться на своих болельщиков, если «красно-синим» не удастся усилить состав новыми игроками.

«Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьётся успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением».