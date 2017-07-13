Канчельскис: «„Зенит“, приглашая Манчини, опять наступает на те же грабли»
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал агрессивную трансферную политику «Зенита» в нынешнее межсезонье, а также приглашение на тренерский мостик питерцев Роберто Манчини.
«Они любят всех удивлять. Другое дело, это не всегда приносит результат. С Халком, Витселем, Данни и прочими любой тренер мог добиться успеха. В том числе российский. Но вот был Виллаш-Боаш, и чего он достиг? Едва начались сложности, сразу убежал в Китай. До этого в Англии с „Челси“ и „Тоттенхэмом“ случалось то же самое. Пришел Луческу - та же история, результата нет. Теперь снова иностранец... „Зенит“ наступает на те же грабли. Что ж, его право.
Просто поймите, выиграть чемпионат России с такими возможностями - это, конечно, здорово. Но настоящий показатель - Лига чемпионов. А там „Зенит“ ничего выдающегося еще не добивался. Сейчас, уверен, перед Манчини ставят задачу победить не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Европы. Вот и посмотрим, на что он способен».
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Информация должна поступать дозировано, а ты взял и сразу всё вывалил.
https://www.soccer0010.com/news/998725.shtml
Читаю вашу светскую беседу с Борисычем.
Со многим согласен.
Не глупые мысли часто посещают не одну голову.
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Халк,Витсель,верой и правдой отрабатывали свой контракт.Четыре года не малый срок,я уже не говорю о Ломбертсе,который десть лет отыграл.
это - модифицированные!
Привет,Виталий!
Вот и посмотрим, на что он способен»
Может сначала "посмотрим", а потом уже про грабли каркать??? А???
У Леандро фамилия Паредес.
Если не запомнить, то запишите уже!
2009—2010
Торпедо-ЗИЛ
2010—2012
Уфа
2012—2013
Волга (НН)
тренер
2014—2015
Юрмала
2016
Солярис
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Судя по этому списку,он знает,что говорит.
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Посмотрим, а вот с тобой давно всё ясно - способен только брюзжать.