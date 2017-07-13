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Канчельскис: «„Зенит“, приглашая Манчини, опять наступает на те же грабли»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Канчельскис Андрей , Манчини Роберто
Сегодня, 19:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал агрессивную трансферную политику «Зенита» в нынешнее межсезонье, а также приглашение на тренерский мостик питерцев Роберто Манчини.

«Они любят всех удивлять. Другое дело, это не всегда приносит результат. С Халком, Витселем, Данни и прочими любой тренер мог добиться успеха. В том числе российский. Но вот был Виллаш-Боаш, и чего он достиг? Едва начались сложности, сразу убежал в Китай. До этого в Англии с „Челси“ и „Тоттенхэмом“ случалось то же самое. Пришел Луческу - та же история, результата нет. Теперь снова иностранец... „Зенит“ наступает на те же грабли. Что ж, его право.

Просто поймите, выиграть чемпионат России с такими возможностями - это, конечно, здорово. Но настоящий показатель - Лига чемпионов. А там „Зенит“ ничего выдающегося еще не добивался. Сейчас, уверен, перед Манчини ставят задачу победить не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Европы. Вот и посмотрим, на что он способен».

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