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Геннадий Орлов: «Есть инсайд по питанию от Манчини. Меню почти пуританское»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Орлов Геннадий , Манчини Роберто
Сегодня, 21:53 | Источник: Echo.msk.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в рационе питания игроков «Зенита» с приходом нового главного тренера Роберто Манчини.
«У меня есть инсайд по питанию „Зенита“ от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше.
При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар „Зенита“, счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал Орлов.
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