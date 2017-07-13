Геннадий Орлов: «Есть инсайд по питанию от Манчини. Меню почти пуританское»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в рационе питания игроков «Зенита» с приходом нового главного тренера Роберто Манчини.

«У меня есть инсайд по питанию „Зенита“ от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше.

При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар „Зенита“, счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал Орлов.