30
Геркус: «„Локо“ готов к матчу со „Спартаком“. Будем драться»
Сегодня, 21:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России со «Спартаком».
«Мы готовы. Будем драться. Конечно, ждем голов от Ари. Мы ждем от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы.
Есть ли волнение? Как обычно. Ну и уверенность в победе».
Стоит отметить, что и представители «Спартака» заявляли о своей готовности к завтрашней игре.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=CzTdCuiSNfs
Это может означать лишь одно: договорился с судьями и нашел там "понимание"?
Мы не привыкли отступать
За суперкубок будем драться
За клуб, за доблесть, умирать