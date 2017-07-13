Геркус: «„Локо“ готов к матчу со „Спартаком“. Будем драться»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Мы готовы. Будем драться. Конечно, ждем голов от Ари. Мы ждем от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы.

Есть ли волнение? Как обычно. Ну и уверенность в победе».

Стоит отметить, что и представители «Спартака» заявляли о своей готовности к завтрашней игре.