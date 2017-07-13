Рейтинг@Mail.ru

Геркус: «„Локо“ готов к матчу со „Спартаком“. Будем драться»

Матч: СпартакСпартак-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: Завтра, 21:30
Соккер.Ру // Россия: мнение, Геркус Илья
Сегодня, 21:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Мы готовы. Будем драться. Конечно, ждем голов от Ари. Мы ждем от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы.

Есть ли волнение? Как обычно. Ну и уверенность в победе».

Стоит отметить, что и представители «Спартака» заявляли о своей готовности к завтрашней игре.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:10
ответ пользователю tesch (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:10
ответ пользователю Самый титулованный (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:03
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:53
ответ пользователю Самый титулованный (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 21:49
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:53 Геннадий Орлов: «Есть инсайд по питанию от Манчини. Меню почти пуританское» 12
20:33 Прядкин пожелал ЦСКА удачи в Лиге чемпионов 19
19:57 Канчельскис: «„Зенит“, приглашая Манчини, опять наступает на те же грабли» 56
19:39 Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых футболистов, нашим усилением станут болельщики» 88
17:12 Орлов: «Кержаков мог еще спокойно играть, но не в „Зените“» 33
17:00 Мутко поблагодарил Кержакова за спортивную карьеру 8
16:56 Булыкин: «Кержаков находится в отличной форме. Он еще мог поиграть в футбол» 5
16:38 Кучук выступил с обращением к болельщикам «Ростова» 22
16:34 «Зенит» не желает терять Джорджевича и отдаст его в аренду 8
16:27 Егор Титов — о лимите: «Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!» 14
все материалы по этой теме
Турниры