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«Ливерпуль» предложил «Атлетико» € 28 млн за Корреа

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Атлетико М, Корреа Анхель
Сегодня, 05:52 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Вингер «Атлетико» Анхель Корреа заинтересовал «Ливерпуль». По информации источника, «мерсисайдцы» готовы предложить 22-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой € 2.7 млн в год. Также сообщается, что мадридскому клубу «Ливерпуль» предложил € 28 млн за трансфер аргентинца.

«Матрасники» не собираются расставаться с игроком как минимум в это трансферное окно из-за запрета на регистрацию новичков, который действует до января 2018 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Корреа забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 31 матче. На игрока сборной Аргентины также претендует миланский «Интер».

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