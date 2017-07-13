«Манчестер Сити» включился в борьбу за Мбаппе

«Манчестер Сити» начал активную борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщил журналист и эксперт Грэм Хантер. По его словам, руководство «горожан» предлагает футболисту рекордный контракт.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.