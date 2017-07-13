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«Манчестер Сити» включился в борьбу за Мбаппе
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 23:32 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Сити» начал активную борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщил журналист и эксперт Грэм Хантер. По его словам, руководство «горожан» предлагает футболисту рекордный контракт.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.
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