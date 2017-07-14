«Валенсия» и «Галатасарай» поспорят за Нету

«Валенсия» и «Галатасарай» не оставляют попыток заполучить защитника «Зенита» Нету.

Контракт 29-летнего португальца рассчитан до 2019 года. «Зенит» хочет продлить договор, но на данный момент переговоры зашли в тупик, что заставило другие клубы активизироваться.

В «Валенсии» Нету мог бы составить пару защитников с Эсекьелем Гараем, с которым он выступал в России. Кроме того, новый тренер «Лос Чес» Марселино, по слухам, является поклонником таланта игрока.