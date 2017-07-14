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«Валенсия» и «Галатасарай» поспорят за Нету

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Валенсия, Галатасарай, Зенит, Нету
Сегодня, 00:16 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Валенсия» и «Галатасарай» не оставляют попыток заполучить защитника «Зенита» Нету.

Контракт 29-летнего португальца рассчитан до 2019 года. «Зенит» хочет продлить договор, но на данный момент переговоры зашли в тупик, что заставило другие клубы активизироваться.

В «Валенсии» Нету мог бы составить пару защитников с Эсекьелем Гараем, с которым он выступал в России. Кроме того, новый тренер «Лос Чес» Марселино, по слухам, является поклонником таланта игрока. 

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