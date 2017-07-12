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Сарсания: «Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут „Зенит“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сарсания Константин , Нету, Эрнани, Гарсия Хавьер
Сегодня, 22:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, какие игроки могут покинуть клуб.
«По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету – игрок „Зенита“, он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – сказал Сарсания.
Ранее Сарсания подтвердил заинтересованность «Зенита» в услугах защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.
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Или войдите через
Кариока щас один из лучших Опз в Бразилии кстати)
хотел добавить в спартаке)
Вагнер единичный случай,таких очень мало...
тот же Витиньо по потенциалу покруче я думаю,и тому пришлось 2 года в аренду скататься
Но есть твёрдая уверенность, что когда колода сформируется, козыри будут в наших руках!
Спешите.Предложение ограниченное.
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- А почему?
- А Вы что думали, мы их для игры в футбол покупали?! Вы что не знаете, что играют всего 11 игроков... нам что их солить что ли?
ТЯФ-ТЯФ-ТЯФ