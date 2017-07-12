Сарсания: «Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут „Зенит“»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, какие игроки могут покинуть клуб.

«По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету – игрок „Зенита“, он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – сказал Сарсания.

Ранее Сарсания подтвердил заинтересованность «Зенита» в услугах защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.