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Сарсания: «Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут „Зенит“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сарсания Константин , Нету, Эрнани, Гарсия Хавьер
Сегодня, 22:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, какие игроки могут покинуть клуб.

«По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету – игрок „Зенита“, он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – сказал Сарсания.

Ранее Сарсания подтвердил заинтересованность «Зенита» в услугах защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

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