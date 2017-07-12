30
Источник: «Рыбус не может договориться с ЦСКА. Сёмин против перехода игрока в „Локо“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Локомотив М, Лион, Рыбус Мацей, Семин Юрий
Сегодня, 03:53 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Московские клубы не смогли договориться о переходе полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса. Как сообщил источник в армейском клубе, ЦСКА не удаётся договориться с представителями 27-летнего хавбека в финансовом плане. В «Локомотиве» против приобретения экс-игрока «Ахмата» выступил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Об этом рассказал представитель «Локо»:
«Вариант с покупкой Рыбуса был интересен „Локомотиву“. Селекционный отдел клуба считал, что футболист такого уровня может качественно усилить команду. Однако по решению Юрия Сёмина „железнодорожники“ были вынуждены отказаться от подписания контракта с полузащитником».
Ранее Рыбус на своей странице в «твиттере» сообщил о прибытии в Москву.
Другие материалы по теме:
01:21 Слухи «Зенит» отказал «Валенсии» в продаже Нету 4
Вчера
18:11 Слухи «Зенит» готов заплатить 60 млн евро за Икарди 118
10 июля 2017
15:13 Слухи В «Зените» ищут для Дзюбы новый клуб 277
09 июля 2017
13:07 Слухи «Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету 62
08 июля 2017
60
Или войдите через