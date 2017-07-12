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Источник: «Рыбус не может договориться с ЦСКА. Сёмин против перехода игрока в „Локо“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Локомотив М, Лион, Рыбус Мацей, Семин Юрий
Сегодня, 03:53 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Московские клубы не смогли договориться о переходе полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса. Как сообщил источник в армейском клубе, ЦСКА не удаётся договориться с представителями 27-летнего хавбека в финансовом плане. В «Локомотиве» против приобретения экс-игрока «Ахмата» выступил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Об этом рассказал представитель «Локо»:

«Вариант с покупкой Рыбуса был интересен „Локомотиву“. Селекционный отдел клуба считал, что футболист такого уровня может качественно усилить команду. Однако по решению Юрия Сёмина „железнодорожники“ были вынуждены отказаться от подписания контракта с полузащитником».

Ранее Рыбус на своей странице в «твиттере» сообщил о прибытии в Москву.

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