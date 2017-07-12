Источник: «Рыбус не может договориться с ЦСКА. Сёмин против перехода игрока в „Локо“»

Московские клубы не смогли договориться о переходе полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса. Как сообщил источник в армейском клубе, ЦСКА не удаётся договориться с представителями 27-летнего хавбека в финансовом плане. В «Локомотиве» против приобретения экс-игрока «Ахмата» выступил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Об этом рассказал представитель «Локо»:

«Вариант с покупкой Рыбуса был интересен „Локомотиву“. Селекционный отдел клуба считал, что футболист такого уровня может качественно усилить команду. Однако по решению Юрия Сёмина „железнодорожники“ были вынуждены отказаться от подписания контракта с полузащитником».

Ранее Рыбус на своей странице в «твиттере» сообщил о прибытии в Москву.