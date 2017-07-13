ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта

ЦСКА заинтересован в услугах 18-летнего полузащитника норвежского «Сарпсборга» Крепина Диатта. Сообщается, что московский клуб практически уладил трансфер футболиста.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА интересуется защитником «Коринтианса» Гильерме Араной.