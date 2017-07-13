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ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Сарпсборг 08, Диатта Крепин
Сегодня, 18:05 | Источник: Sa-football.com | Редакция: Максим Коджеспиров

ЦСКА заинтересован в услугах 18-летнего полузащитника норвежского «Сарпсборга» Крепина Диатта. Сообщается, что московский клуб практически уладил трансфер футболиста. 

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА интересуется защитником «Коринтианса» Гильерме Араной.

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