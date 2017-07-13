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ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Сарпсборг 08, Диатта Крепин
Сегодня, 18:05 | Источник: Sa-football.com | Редакция: Максим Коджеспиров
ЦСКА заинтересован в услугах 18-летнего полузащитника норвежского «Сарпсборга» Крепина Диатта. Сообщается, что московский клуб практически уладил трансфер футболиста.
Ранее сообщалось о том, что ЦСКА интересуется защитником «Коринтианса» Гильерме Араной.
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Наши вон взяли Петковича как СА из Црвены - многие тоже не шибко довольны, мол как так, бесплатный да еще и неизвестный, а нам в ЛЧ играть. Тренеру виднее.
А по поводу угольков - ваши смеются, мол Спартак понабрал зулусов. Так весь парадокс в том, что среди молодежи ни одного толкового нападающего нет. Например, эти уже на молодежных ЧМ феерят в своих сборных. Если выстрелят - тем более все удачно будет. А брали их за копейки (самый дорогой 1 млн по-моему).
З.Ы. Скауты МЮ могут за кем угодно следить, на то они и скауты. Купят или нет игрока - зависит от серьезности его прогресса. Такой молодняк редко выстреливает в больших клубах АПЛ, а вот в условной Франции может засветиться вполне.
Вот Женя и в печали.
Хотя по большому счёту, что может , то и делает
Так за Арану вон до сих пор борются. Уже 14 млн. дают, а начинали с 8. Парень реально стоит своих денег, но руководство бразилов очень упертые. То продадим, то не продадим, то продадим, но только в декабре он к вам приедет. Короче сложно, но переговоры идут)
А насчёт этого парня, он наверное тоже талантливый, раз скауты МЮ его ведут, да и дешевый, всего 500 тыс., но просто сейчас кровь из носу нужен латераль и нападающий по возможности.
Что-то подозрительно жёсткая экономия у вас уже 3-й год.
Как бы не Гинер селекцией занимается, не?)
Замена Еременко или собеседник Миланова на лавке?)
Лучше бы проблемные зоны закрывали.
З.Ы. Кстати, этого парня скауты МЮ просматривают ещё.