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«Зенит» отказал «Валенсии» в продаже Нету

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Валенсия, Нету, Манчини Роберто
Сегодня, 01:21 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Павел Молочный

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по переходу защитника сине-бело-голубых Луиша Нету, сообщает источник. Испанский клуб предлагал за 29-летнего футболиста 5 млн евро. По информации источника, Нету входит в планы нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Поэтому российский клуб не собирается рассматривать предложения по игроку сборной Португалии.

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