«Зенит» отказал «Валенсии» в продаже Нету

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по переходу защитника сине-бело-голубых Луиша Нету, сообщает источник. Испанский клуб предлагал за 29-летнего футболиста 5 млн евро. По информации источника, Нету входит в планы нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Поэтому российский клуб не собирается рассматривать предложения по игроку сборной Португалии.