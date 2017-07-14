Каррера: «Те, кто считает, что Суперкубок не так важен, пусть остаются при своём мнении»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команда очень серьёзно настроена на матч за Суперкубок России против «Локомотива»:

«Некоторые считают Суперкубок России не самым престижным трофеем? А я хочу выиграть этот приз! Того же хотят и мои футболисты, иначе зачем вообще выходить на поле, если нет мотивации? Суперкубок – престижная награда, те, кто полагает, что она не важна, пусть остаются при своём мнении. Не сомневаюсь, что в пятницу на матче соберётся много болельщиков, встречу транслируют по телевидению в самое, насколько понимаю, престижное время. Не думаю, что ко „второстепенному“ турниру может быть такое серьёзное отношение.

Мне кажется, что мы хорошо изучили соперника. А вот как получится на самом деле, узнаю только в ночь с пятницы на субботу».

Итальянский специалист также отметил, что не стесняется говорить своим соотечественникам о том, что они зря недооценивают российский чемпионат.