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Каррера: «Те, кто считает, что Суперкубок не так важен, пусть остаются при своём мнении»

Матч: СпартакСпартак-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: Сегодня, 21:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Каррера Массимо
Сегодня, 07:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команда очень серьёзно настроена на матч за Суперкубок России против «Локомотива»:

«Некоторые считают Суперкубок России не самым престижным трофеем? А я хочу выиграть этот приз! Того же хотят и мои футболисты, иначе зачем вообще выходить на поле, если нет мотивации? Суперкубок – престижная награда, те, кто полагает, что она не важна, пусть остаются при своём мнении. Не сомневаюсь, что в пятницу на матче соберётся много болельщиков, встречу транслируют по телевидению в самое, насколько понимаю, престижное время. Не думаю, что ко „второстепенному“ турниру может быть такое серьёзное отношение.

Мне кажется, что мы хорошо изучили соперника. А вот как получится на самом деле, узнаю только в ночь с пятницы на субботу».

Итальянский специалист также отметил, что не стесняется говорить своим соотечественникам о том, что они зря недооценивают российский чемпионат.

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