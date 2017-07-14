Каррера: «Не стесняюсь говорить друзьям в Италии, что они зря недооценивают РФПЛ»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от первого года, проведённого в России:

«Если выйти за рамки спорта, то, конечно, отмечу знакомство со страной в целом и с таким великим городом, как Москва. Вот сейчас ко мне ненадолго приехала супруга, и я на время переселился из Тарасовки в центр. Впечатляюще! Этот мегаполис как вечный двигатель, жизнь не затихает никогда. Москва прекрасно провела Кубок Конфедераций, и не сомневаюсь, что великолепно организует чемпионат мира. Правда, скоро опять вернусь на базу, но городом от этого восхищаться не перестану.

Что касается футбольных аспектов, то могу сказать, что окунулся в очень интересную реальность, где существует серьёзная конкуренция на уровне тренеров и игроков. Не стесняюсь говорить многим своим друзьям и знакомым в Италии, что они зря недооценивают чемпионат России».

Каррера также рассказал, почему на церемонии награждения «Спартака» убрал свою золотую медаль в карман.