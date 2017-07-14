Рейтинг@Mail.ru

Каррера: «Не стесняюсь говорить друзьям в Италии, что они зря недооценивают РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 04:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от первого года, проведённого в России:

«Если выйти за рамки спорта, то, конечно, отмечу знакомство со страной в целом и с таким великим городом, как Москва. Вот сейчас ко мне ненадолго приехала супруга, и я на время переселился из Тарасовки в центр. Впечатляюще! Этот мегаполис как вечный двигатель, жизнь не затихает никогда. Москва прекрасно провела Кубок Конфедераций, и не сомневаюсь, что великолепно организует чемпионат мира. Правда, скоро опять вернусь на базу, но городом от этого восхищаться не перестану.

Что касается футбольных аспектов, то могу сказать, что окунулся в очень интересную реальность, где существует серьёзная конкуренция на уровне тренеров и игроков. Не стесняюсь говорить многим своим друзьям и знакомым в Италии, что они зря недооценивают чемпионат России».

Каррера также рассказал, почему на церемонии награждения «Спартака» убрал свою золотую медаль в карман.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:59 Лоськов: «Нужно выйти и выиграть у „Спартака“» 3
02:16 Каррера: «Не стал бы продлевать контракт, если бы не верил, что „Спартак“ отстоит титул» 10
Вчера
Вадим Багров
Когда Бердыев снова станет чемпионом?
С «Ростовом» Курбан Бекиевич был в шаге от титула, а когда вернется в тройку с казанцами? «Соккер.ру» ищет ответ на вопрос, рассказывая о спорных буднях «Рубина».
Комментариев: 97
07:18 Луческу: «На второй свой год в „Зените“ я бы сделал Кокорина лучшим игроком России» 69
05:18 Луческу: «Критиковавшие меня журналисты даже не в курсе, что я сделал для „Шахтёра“» 20
00:56 Слухи Бердыев будет зарабатывать в «Рубине» от 2 до 3.5 млн евро в год 15
12 июля 2017
21:24 Бердыев: «Хотелось бы, чтобы болельщики „Ростова“ с пониманием отнеслись к моему уходу» 45
20:37 Манчини: «Я бы убрал лимит на легионеров» 121
02:42 Тарханов: «Считаю, что Смолову не стоит переходить в „Зенит“ или „Спартак“» 13
01:41 Манчини: «Понятия не имею, что случилось с Маноласом» 17
все материалы по этой теме
Турниры