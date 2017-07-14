Каррера: «Не стал бы продлевать контракт, если бы не верил, что „Спартак“ отстоит титул»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему на церемонии награждения красно-белых убрал чемпионскую медаль в карман:

«Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.

Верю ли я, что мы сможем отстоять титул? Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со „Спартаком“. Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим».