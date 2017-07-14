Рейтинг@Mail.ru

Каррера: «Не стал бы продлевать контракт, если бы не верил, что „Спартак“ отстоит титул»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 02:16 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему на церемонии награждения красно-белых убрал чемпионскую медаль в карман:

«Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.

Верю ли я, что мы сможем отстоять титул? Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со „Спартаком“. Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:33
Показать
Сегодня 02:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:32
Показать
Сегодня 02:22
Показать
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Когда Бердыев снова станет чемпионом?
С «Ростовом» Курбан Бекиевич был в шаге от титула, а когда вернется в тройку с казанцами? «Соккер.ру» ищет ответ на вопрос, рассказывая о спорных буднях «Рубина».
Комментариев: 96
07:18 Луческу: «На второй свой год в „Зените“ я бы сделал Кокорина лучшим игроком России» 69
05:18 Луческу: «Критиковавшие меня журналисты даже не в курсе, что я сделал для „Шахтёра“» 20
00:56 Слухи Бердыев будет зарабатывать в «Рубине» от 2 до 3.5 млн евро в год 15
12 июля 2017
21:24 Бердыев: «Хотелось бы, чтобы болельщики „Ростова“ с пониманием отнеслись к моему уходу» 45
20:37 Манчини: «Я бы убрал лимит на легионеров» 121
02:42 Тарханов: «Считаю, что Смолову не стоит переходить в „Зенит“ или „Спартак“» 13
01:41 Манчини: «Понятия не имею, что случилось с Маноласом» 16
11 июля 2017
07:35 Кононов: «Новички „Ахмата“ чувствуют себя комфортно. Им нравится Грозный» 10
07 июля 2017
02:52 Титов: «„Енисей“ будет бороться за выход в РФПЛ» 11
все материалы по этой теме
Турниры