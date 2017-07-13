Луческу: «На второй свой год в „Зените“ я бы сделал Кокорина лучшим игроком России»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о нападающем петербургской команды Александре Кокорине:

«Я очень люблю Кокорина! Кокорин очень нужен „Зениту“! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность – всё время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Но я согласился – раз так хочешь, иди в центр. Когда атакуем – будь рядом с Дзюбой. Пусть! Играли в два нападающих. Но когда атака захлёбывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад. Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять.

На второй свой год в „Зените“ я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России. Все были против Кокорина – сколько нападок он выдержал! Атаковали и меня – за то что его ставил раз за разом. Для меня Саша – хороший исполнитель. Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется на втором этаже… Всё есть! Чуть-чуть проблемы с концентрацией! Он как ребёнок – всегда смеётся. Такой релакс… А жизнь – серьёзная штука. Кокорин растёт профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого».

Напомним, нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини отметил, что Кокорину и Артёму Дзюбе нужно трудиться в 10 раз больше, чтобы стать «настоящими звёздами».